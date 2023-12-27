Происшествия 27 декабря 2023, 15:08 Сотрудница краснодарского ПВЗ попала под статью за кражу товаров на 150 тысяч рублей

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Краснодарские правоохранители задержали 22-летнюю сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов. Ее подозревают в краже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, девушка оформляла возврат на товары и присваивала их себе. Ущерб от противоправных действий оценили в 150 тысяч рублей.

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Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.