27 декабря 2023, 15:08
Сотрудница краснодарского ПВЗ попала под статью за кражу товаров на 150 тысяч рублей
Краснодарские правоохранители задержали 22-летнюю сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов. Ее подозревают в краже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, девушка оформляла возврат на товары и присваивала их себе. Ущерб от противоправных действий оценили в 150 тысяч рублей.
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Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело
Кражи
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