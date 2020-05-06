06 мая 2020, 13:57
Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь от огня. Она предупреждала о возможном пожаре, но ее не слушали
На территории Новой Москвы загорелся частный дом. Спасаясь от пожара, его хозяйка выпрыгнула из окна и сломала позвоночник, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. За несколько дней до трагедии она жаловалась на неприятный запах.
Огонь охватил двухэтажный дом в одном из СНТ в Троицком административном округе в ночь на 6 мая. В нем находилась сотрудница ГУ МВД на столичном метрополитене со своим ребенком. Им пришлось выбираться из пламени через окно. Огонь полыхал на площади 50 квадратных метров.
Скорая увезла молодую мать 1992 года рождения в больницу. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи предварительно диагностировали пострадавшей перелом позвоночника и ожоги.
Причину возгорания пока выясняют. Несколькими днями ранее — 3 мая — в поселке из-за скачка напряжения отключили электричество. Тогда же девушка пожаловалась председателю СНТ, что у нее в доме пахнет паленым.