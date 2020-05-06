Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь от огня. Она предупреждала о возможном пожаре, но ее не слушали

На территории Новой Москвы загорелся частный дом. Спасаясь от пожара, его хозяйка выпрыгнула из окна и сломала позвоночник, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. За несколько дней до трагедии она жаловалась на неприятный запах.

Огонь охватил двухэтажный дом в одном из СНТ в Троицком административном округе в ночь на 6 мая. В нем находилась сотрудница ГУ МВД на столичном метрополитене со своим ребенком. Им пришлось выбираться из пламени через окно. Огонь полыхал на площади 50 квадратных метров.

Источник фото: телеканал «360»

Скорая увезла молодую мать 1992 года рождения в больницу. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи предварительно диагностировали пострадавшей перелом позвоночника и ожоги.

Причину возгорания пока выясняют. Несколькими днями ранее — 3 мая — в поселке из-за скачка напряжения отключили электричество. Тогда же девушка пожаловалась председателю СНТ, что у нее в доме пахнет паленым.