Происшествия 14 декабря 2022, 17:20 Сотрудница Эрмитажа попала в больницу после неудачного падения на рабочем месте

Читать 360tv в

В музее Государственный Эрмитаж 73-летняя сотрудница сломала руку в результате падения. Об этом сообщил «Невские новости».

По словам мужа пострадавшей, женщина работает в главном штабе Эрмитажа смотрителем картин. Во время работы она поскользнулась на плитке и сломала руку.

Реклама

«На работе упала, очнулась — гипс. Поскользнулась, у них там плитка скользкая. Она жаловалась постоянно, что скользкий пол на работе», — рассказал муж пострадавшей.

Реклама