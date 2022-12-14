14 декабря 2022, 17:20
Сотрудница Эрмитажа попала в больницу после неудачного падения на рабочем месте
В музее Государственный Эрмитаж 73-летняя сотрудница сломала руку в результате падения. Об этом сообщил «Невские новости».
По словам мужа пострадавшей, женщина работает в главном штабе Эрмитажа смотрителем картин. Во время работы она поскользнулась на плитке и сломала руку.
Реклама
«На работе упала, очнулась — гипс. Поскользнулась, у них там плитка скользкая. Она жаловалась постоянно, что скользкий пол на работе», — рассказал муж пострадавшей.По данным издания, у женщины закрытый перелом лучевой кости правого предплечья. Ее осмотрели врачи и в удовлетворительном состоянии отправили домой.
Реклама
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама