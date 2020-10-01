01 октября 2020, 14:13
Сотрудница детского центра ответила на новость о COVID-контактном педагоге
Сотрудница детского центра «Фаворит» в Перми прокомментировала новость о вызове на работу COVID-контактного педагога, сообщил портал «Ридус».
Накануне журналисты рассказали об обращении родственника одной из работниц центра по имени Мария. Он отметил, что ее вызывали на работу, несмотря на риск заразить детей. По словам мужчины, недавно в Пермском губернском оркестре у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Остальных музыкантов отправили на двухнедельный карантин. Родственник педагога пояснил, что она играет в оркестре и вместе с тем подрабатывает в корпусе «Радуга» при «Фаворите».
Представительница учреждения заявила, что подобные инциденты в их центре исключены.