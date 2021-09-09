Сотрудница детсада в Ставропольском крае подверглась нападению роя шершней

Рой шершней атаковал сотрудницу детского сада в селе Красногвардейском (Ставропольский край). Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Насекомые напали на 69-летнюю женщину во время уборки палисадника. Прибывшие специалисты оцепили территория детсада, а его воспитанников эвакуировали. Когда на территории не осталось людей, спасатели уничтожили находящееся в земле гнездо шершней с помощью специальных химикатов. Покусанную женщину доставили в медицинское учреждение.