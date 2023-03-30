30 марта 2023, 18:19
Сотрудниц детсада будут судить после отравления детей в Тюменской области
В Тюменской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух сотрудниц детсада, по вине которых, предположительно, отравились 54 чебенка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Женщин обвиняют в оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Считается, что они накормили воспитанников продуктами, не прошедшими достаточную термическую обработку. В результате 54 ребенка и пять взрослых подхватили сальмонеллез.
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В случае, если вина женщин будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.
Суд
Дети
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