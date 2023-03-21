Происшествия 21 марта 2023, 14:43 Сотруднику учреждения культуры в Нижнем Новгороде вынесли наказание за избиение коллеги

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В Нижнем Новгороде суд вынес наказание заместителю директора одного из учреждений культуры Советского района, который напал на коллегу и избил его. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на районную прокуратуру.

По данным следствия, случай с нападением произошел в мае 2022 года. Во время совещания мужчина напал на коллегу, нанес ему два удара кулаками в область головы и шеи. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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Обвиняемому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, а также присудили штраф в размере 11,6 тысячи рублей и 30 тысяч рублей морального ущерба.

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