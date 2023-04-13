Происшествия 13 апреля 2023, 12:46 Сотруднику оторвало кисть при взрыве на пороховом заводе в Казани Shot: взрыв прогремел на пороховом заводе в Казани, пострадал мужчина РИА «Новости»

Читать 360tv в

На пороховом заводе в Казани во время испытания снаряда прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника, в результате ЧП пострадал рабочий, ему оторвало кисть правой руки.

По информации Shot, взрыв произошел на территории Института химических продуктов на улице Светлой.

Реклама

Стрелок-испытатель нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний, когда тот взорвался у него в руках. Пострадавшему мужчине 56 лет. Его доставили в больницу.

По информации источника Telegram-канала Baza, в макете снаряда был только пороховой заряд для замера скорости. Обстоятельства случившегося устанавливаются, добавил собеседник канала.

Официально эти данные пока не подтвердили. В региональной прокуратуре и правоохранительных органах сведения о взрыве и увечье сотрудника еще не прокомментировали.