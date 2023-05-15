Происшествия 15 мая 2023, 17:41 Сотруднику автомойки вынесли приговор за угон машины клиента в Удмуртии

Читать 360tv в

В Удмуртии суд вынес приговор сотруднику автомойки, который решил угнать машину своего клиента. Об этом написал сайт Udm-Info.

Как рассказали в пресс-службе Можгинского районного суда Удмуртии, 55-летний житель Можги в июне 2022 года взял у администратора ключ от автомобиля клиента и уехал на ней из автомойки, сообщил kp.ru.

Реклама

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца.