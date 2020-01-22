22 января 2020, 14:34
Сотрудников Учалинского ГОКа посадят за ДТП на железной дороге с четырьмя погибшими
Завершился суд над тремя работниками АО «Учалинский ГОК». Двое дежурных по станции и машинист тепловоза признаны виновными в ДТП с четырьмя жертвами. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на прокуратуру Республики Башкортостан.
Все трое признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц».
В итоге столкновения тепловоза с грузовым поездом погибли оператор разъезда, машинист грузового состава и его двое помощников. Также был нанесен ущерб предприятию размером более 61 миллиона рублей.