Сотрудников Учалинского ГОКа посадят за ДТП на железной дороге с четырьмя погибшими

Все трое признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц».

В итоге столкновения тепловоза с грузовым поездом погибли оператор разъезда, машинист грузового состава и его двое помощников. Также был нанесен ущерб предприятию размером более 61 миллиона рублей.