Сотрудников Росгвардии наградили за спасение людей из пожара в Ленобласти

В Ленинградской области наградили росгвардейцев за мужество и решительность, которые они проявили при эвакуации людей из горящего здания. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Пожар произошел в Киришах 12 января. Загорелась одна из комнат общежития на Советской улице. На место происшествия прибыли два наряда вневедомственной охраны. Росгвардейцы вывели из горящего здания тех, кому не удалось самостоятельно выбраться. Среди эвакуированных были пенсионеры, а также семья с ребенком.