Сотрудников правительства эвакуировали в Кирове из-за сигнала пожарной сигнализации

Сотрудников правительства Кировской области эвакуировали из здания. В помещении сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС оперативно приехали на место происшествия. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«В здании сработала пожарная сигнализация из-за того, что закоротило удлинитель. Сотрудники почувствовали запах дыма и вызвали пожарных», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

Из здания вывели около 60 человек. Однако пожара в здании не было. Сигнал о задымлении поступил в региональное МЧС в 11:09