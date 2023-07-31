31 июля 2023, 18:44
Сотрудников Минцифры перевели на удаленную работу из-за атаки дронов на «Москва-Сити»
Глава Минцифры Шадаев: сотрудники министерства будут работать удаленно до конца недели
Сотрудников Минцифры перевели на удаленный режим работы до конца недели. Причиной такого решения стали офисные проблемы после атаки украинских БПЛА на здание «Москва-Сити». Об этом сообщили в Telegram-канале «Нецифровая экономика» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.
«Только до конца этой недели [будет удаленный режим работы], чтобы решить офисные проблемы», — пояснил он.
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Telegram-канал опубликовал сообщения из внутреннего рабочего чата министерства. Там указали, что несущие конструкции «Москва-Сити», где в том числе располагается Минцифры, повреждения не получили. Однако на 10-м и 11-м этажах начали демонтаж пострадавших элементов здания.
ВСУ 30 июля выпустили по Москве несколько дронов. ВС РФ смогли уничтожить БПЛА, но два из них потеряли управление и врезались в «Москва-Сити».
После этого в Госдуме предложили создать системы информирования жителей столицы об угрозах дронов. Так, горожане смогут узнавать об атаках беспилотников сразу через СМС-оповещения.
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