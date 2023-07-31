Происшествия 31 июля 2023, 18:44 Сотрудников Минцифры перевели на удаленную работу из-за атаки дронов на «Москва-Сити» Глава Минцифры Шадаев: сотрудники министерства будут работать удаленно до конца недели РИА «Новости»

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Сотрудников Минцифры перевели на удаленный режим работы до конца недели. Причиной такого решения стали офисные проблемы после атаки украинских БПЛА на здание «Москва-Сити». Об этом сообщили в Telegram-канале «Нецифровая экономика» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

«Только до конца этой недели [будет удаленный режим работы], чтобы решить офисные проблемы», — пояснил он.

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Telegram-канал опубликовал сообщения из внутреннего рабочего чата министерства. Там указали, что несущие конструкции «Москва-Сити», где в том числе располагается Минцифры, повреждения не получили. Однако на 10-м и 11-м этажах начали демонтаж пострадавших элементов здания.

ВСУ 30 июля выпустили по Москве несколько дронов. ВС РФ смогли уничтожить БПЛА, но два из них потеряли управление и врезались в «Москва-Сити».

После этого в Госдуме предложили создать системы информирования жителей столицы об угрозах дронов. Так, горожане смогут узнавать об атаках беспилотников сразу через СМС-оповещения.