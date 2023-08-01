01 августа 2023, 11:38
Сотрудников Минэкономразвития перевели на удаленку после атаки БПЛА в Москве
Сотрудников Минэкономразвития перевели на удаленку после атаки дроном башни «Москва-Сити»
Сотрудников Минэкономразвития перевели на удаленный режим работы. Это необходимая мера после попадания беспилотника в здание правительственного комплекса «IQ-квартал» в «Москва-Сити». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника министра экономического развития Дарью Левченко.
По ее словам, специалисты оценят ущерб и состояние башни на безопасное нахождение в ней людей.
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«Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке», — сказала Левченко.
Беспилотник попал в башню в ночь на 1 августа. Пострадавших нет. Дрон выбил стекла из окон, часть рам осталась целой. Несущие конструкции не задело. Он врезался в ту же башню, что пострадала от атаки 30 июля. На месте продолжают работать оперативные службы.
Беспилотники
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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