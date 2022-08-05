Сотрудники одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка» устроили драку на рабочем месте. Кадры с потасовкой появились в соцсетях.

По словам очевидцев, драка произошла в Москве. Ролик стали распространять в четверг, 4 августа. Выяснение отношений работников общепита засняли на видео, на котором один из сотрудников бил коллегу. Во время потасовки слышались громкие крики. Рядом с дерущимися собралось большое количество других сотрудников.

Источник фото: соцсети

Разнять молодых людей удалось менеджеру заведения. Причина драки пока неизвестна.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену ушедшей из России компании McDonald`s. Ее владельцем стал бизнесмен Александр Говор. Кардинальных изменений в меню не произошло, но среди позиций больше нет картошки фри. Причиной стала нехватка подходящих для приготовления блюда сортов картофеля.

В конце июля гендиректор сети Олег Пароев сообщил, что в конце августа у «Вкусно — и точка» появится собственная доставка. Также он пообещал, что рестораны останутся доступны широкому кругу потребителей.