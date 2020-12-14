Сотрудники уральской агрофирмы за две ночи украли на велосипедах почти полтонны пшеницы

На Урале два сотрудника агрофирмы придумали нехитрый способ обчистить зерноток работодателя. По данным пресс-службы МВД РФ по Челябинской области, двое вывезли 400 килограмм пшеницы на велосипедах. О пропаже в полицию сообщил представитель фирмы.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлены подозреваемые в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались ранее не судимые жители села Чудиново, 1971 и 1977 годов рождения. Как выяснилось, оба подозреваемых являются работниками данного предприятия», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые в рабочее время наполнили зерном восемь мешков и спрятали их. Они также договорились вывезти их в темное время суток. Злоумышленники справились с этим за две ночи с помощью велосипедов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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