Сотрудники уральской агрофирмы за две ночи украли на велосипедах почти полтонны пшеницы
«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлены подозреваемые в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались ранее не судимые жители села Чудиново, 1971 и 1977 годов рождения. Как выяснилось, оба подозреваемых являются работниками данного предприятия», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемые в рабочее время наполнили зерном восемь мешков и спрятали их. Они также договорились вывезти их в темное время суток. Злоумышленники справились с этим за две ночи с помощью велосипедов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
В начале декабря в Долгопрудном из фуры украли шоколада на шесть миллионов рублей. Изначально большегруз со сладостями должен был приехать в Мытищи, но изменил маршрут и свернул в Долгопрудный. Злоумышленники сейчас находятся в розыске.