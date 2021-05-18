Сотрудники цирка напали на журналиста в Набережных Челнах. Он снимал изнывающих животных

Челнинский журналист Антон Катушенок подвергся нападению сотрудников цирка, когда пытался заснять на фото животных, изнывающих в своих клетках от жары. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Катушенок сообщил, что снимал видео в зоопарке, а после этого решил проверить, в каких условиях содержат животных в передвижном цирке братьев Гертнер, который приехал в Набережные Челны с «Шоу слонов». Но на него напали работники цирка и отобрали телефон.

Журналист вел съемку на парковке возле ТЦ.

«Я не пересекал никаких линий, я просто снял верблюда», — отметил Катушенок.

Во время съемки на него сначала напал один человек, который отнял телефон. А после этого подбежало еще около десяти человек.

«Они меня запугивали, ударили, а руководитель цирка держал мой телефон и заставлял удалить видео», — сообщил он.

Журналисту удалось вырвать телефон, после чего он супругой побежал в ТЦ. Там он вызвал полицейских и написал заявление. Сотрудники цирка разбили ему стекло на топовый iPhone, а еще повредили чехол за пять тысяч рублей.

Татарстанское МВД начало проверку.

В Госдуме ранее подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными.