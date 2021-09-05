Сотрудники центральной ФСИН приедут в колонию, где во время драки погибли 2 человека

ФСИН России направила группу сотрудников в хабаровскую исправительную колонию № 14, где во время драки погибли два человека. На место происшествия уже приехало руководство управления ведомства по региону. Там также сейчас находятся представители СК и прокуратуры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральную службу.

Ранее пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что в ИК-14 в Амурске произошла драка между осужденными. Два человека погибли, четыре человека получили травмы.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными», — приводит РИА «Новости» слова помощника руководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю Дарьи Немцевой.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц». Информации о причине конфликта в хабаровской колонии пока нет.