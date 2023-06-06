Происшествия 06 июня 2023, 16:03 Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге мужчину, который во время прогулки с девушкой нанес ей травмы

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который во время прогулки с девушкой нанес ей травмы. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Случай произошел накануне на Комендантском проспекте. Мужчина познакомился с девушкой через интернет и предложил ей прийти на свидание. Во время встречи между парой возник конфликт, в результате которого петербуржец толкнул свою спутницу. Она упала на землю и ударилась головой. Пострадавшую с ушибленно-рваной раной головы доставили в больницу.

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В полицейском участке выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности.