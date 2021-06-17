Сотрудники Росгвардии задержали в Находке девушку, которая избивала мужчину

В Находке в диспетчерскую вневедомственной охраны поступил вызов от пожилого местного жителя. Он рассказал, что стал свидетелем избиения мужчины, который лежал на земле. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

По данным издания, нападавшей оказалась 18-летняя девушка. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на вызов и задержали хулиганку. Ее доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему оказали помощь врачи скорой.