Сотрудники Росгвардии задержали пьяных хулиганов в больнице Дзержинска

Двоих мужчин, которые устроили пьяный дебош в больнице Дзержинска Нижегородской области, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт нижегородского управления Росгвардии.

Двое мужчин 25 и 32 лет решили посетить приемный покой местной больницы. Будучи пьяными, злоумышленники начали вести себя неадекватно. Они ругались матом, оскорбляли медиков, а также препятствовали их работе. Сотрудники больницы нажали «тревожную кнопку». На место происшествия прибыли росгвардейцы. Они задержали дебоширов и доставили их в отдел полиции.