Происшествия 14 июня 2023, 14:03 Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице ножом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Тверской улице сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал своей сожительнице ножом. Об этом сообщили «Невские новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Случай произошел накануне в Колпино. Соседи услышали женские крики о помощи и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В участке выяснили, что ранее мужчина привлекался к ответственности за убийство, грабеж, кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью.