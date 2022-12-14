Происшествия 14 декабря 2022, 15:19 Сотрудники Росгвардии задержали мужчин с синтетическими наркотиками в Казани

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В Казани сотрудники Росгвардии задержали у железнодорожных путей двух мужчин, которые имели при себе синтетические наркотики. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу управления.

Мужчины увидели, что к ним приближаются стражи порядка, и попытались скрыться. Один из беглецов по дороге бросил на снег сверток, обмотанный в ленту.

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Во время задержания подозреваемые признались, что в свертке находятся наркотические средства, которые были куплены через интернет.

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