Происшествия 08 августа 2023, 07:57 Сотрудники Росгвардии за неделю обнаружили более 53 тысяч боеприпасов в схронах в ЛНР Росгвардия нашла более 53 тысяч боеприпасов в схронах в ЛНР за неделю МВД ЛНР / Telegram

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Сотрудники инженерных подразделений Росгвардии на прошлой недели обнаружили на территории Луганской Народной Республики несколько крупных тайников с оружием и боеприпасами. В общей сложности там хранилось около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов и свыше 53 тысяч боеприпасов. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Представители ведомства проверили более 160 объектов. Помимо оружия и боеприпасов, в том числе зарубежного производства, в МВД и военную комендатуру республики передали свыше 40 килограммов взрывчатки и более 600 иных взрывоопасных предметов.

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В Росгвардии не исключили, что арсенал собирались задействовать при диверсиях.

В конце июля в хозпостройке в селе Гирсовка Запорожской области нашли тайник с пятью килограммами взрывчатки, двумя гранатами, примерно двумя сотнями патронов и формой ВСУ. Правоохранители выяснили, что по адресу обнаружения схрона раньше жил мужчина, который теперь находится на подконтрольной Украине территории.