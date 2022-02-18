Сотрудники Росгвардии вытащили двух мужчин из горящего дома в Забайкальском крае

Сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы города Балей Забайкальского края, обратили внимание на горящее здание. Росгвардейцы отправились на помощь самостоятельно, вызвав на место скорую и МЧС. Патрульные своими силами вытащили из горящего здания двоих человек и передали их медикам.

Как сообщает transsibinfo.com, инцидент произошел примерно в три часа ночи. Росгвардейцы приблизились к объятому огнем дому и услышали крики о помощи. Они обнаружили внутри двух мужчин, которые не могли спастись самостоятельно — один из них не мог ходить по состоянию здоровья, а второй потерял ориентацию в пространстве из-за сильного дыма и не мог найти выход.

Патрульные выбили окна и вынесли спасенных. Бригада МЧС потушила пожар.Благодаря оперативной помощи сотрудников Росгвардии из-за пожара никто не пострадал.