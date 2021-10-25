Сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые везли в багажнике краденые медные провода

Накануне ночью патрульные Росгвардии недалеко от станции метро «Автово» увидели мужчин, которые грузили в багажники автомобилей Volkswagen Golf и ВАЗ-2107 медный кабель. Когда сотрудники ведомства приблизились к ним, те начали убегать. Об этом написали «Невские новости».

Во время обыска автомобилей, у грабителей помимо медного кабеля весом около 30 килограммов нашли биту, кувалду, пневматический пистолет и газовый баллончик. На место была вызвана следственно-оперативная группа для изъятия доказательств.

Наряд ОВО передал задержанных сотрудникам полиции. Расследование кражи продолжается.