25 октября 2021, 17:08
Сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые везли в багажнике краденые медные провода
Похитители держали в машине кувалду и пневматический пистолет
Накануне ночью патрульные Росгвардии недалеко от станции метро «Автово» увидели мужчин, которые грузили в багажники автомобилей Volkswagen Golf и ВАЗ-2107 медный кабель. Когда сотрудники ведомства приблизились к ним, те начали убегать. Об этом написали «Невские новости».
Во время обыска автомобилей, у грабителей помимо медного кабеля весом около 30 килограммов нашли биту, кувалду, пневматический пистолет и газовый баллончик. На место была вызвана следственно-оперативная группа для изъятия доказательств.
Наряд ОВО передал задержанных сотрудникам полиции. Расследование кражи продолжается.