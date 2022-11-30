Происшествия 30 ноября 2022, 15:33 Сотрудники ритуальной службы Астрахани вынесли из дома покойной 3 млн рублей

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В Астрахани полицейские расследуют крупную кражу денег, к которой причастны сотрудники местной ритуальной службы. Об этом написал сайт «Астрахань.Ру».

По данным правоохранителей, злоумышленники получили ключи у родственника погибшей женщины и вынесли из ее дома три миллиона рублей, написало ИА Nation News.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Все причастные к ограблению задержаны.

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