30 ноября 2022, 15:33
Сотрудники ритуальной службы Астрахани вынесли из дома покойной 3 млн рублей
В Астрахани полицейские расследуют крупную кражу денег, к которой причастны сотрудники местной ритуальной службы. Об этом написал сайт «Астрахань.Ру».
По данным правоохранителей, злоумышленники получили ключи у родственника погибшей женщины и вынесли из ее дома три миллиона рублей, написало ИА Nation News.
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Все причастные к ограблению задержаны.
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Кражи
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