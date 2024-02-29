Происшествия 29 февраля 2024, 16:18 Сотрудники ППС раскрыли более 900 преступлений в Нижегородской области за 2023 год

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Более 900 преступлений были раскрыты сотрудниками патрульно-постовой службы в Нижегородской области за 2023 год. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru, ссылаясь на данные начальника отдела Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по региону Михаила Соловьева.

За указанный период правоохранители задержали виновников 380 краж, 37 грабежей и участников 283 ситуаций, связанных с запрещенными веществами. Кроме того, полицейские пресекли порядка 17 тысяч административных правонарушений.