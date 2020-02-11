11 февраля 2020, 16:37
Сотрудники полиции скончались из-за аварии в Югре
Четыре сотрудника полиции попали в ДТП с участием четырех автомобилей на 79-м километре трассы Сургут — Нижневартовск в ХМАО. Двое из них погибли от полученных травм. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
По информации «Газеты.ru», правоохранители направлялись в Нефтеюганск, чтобы провести следственные действия. Авария случилась примерно в час дня по местному времени. Предполагается, что после столкновения «УАЗ» с грузовиком MAN, первый отъехал в попутный автомобиль «ГАЗ». От резкой остановки фура Scania въехала в MAN.
«В результате происшествия водитель и пассажир „УАЗ“ скончались на месте, еще четыре пассажира получили телесные повреждения различной степени… Водитель и три пассажира — действующие сотрудники УМВД России по городу Нижневартовску, ехавшие в Нефтеюганск для проведения следственных действий», — пояснили в управлении МВД.