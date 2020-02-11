Сотрудники полиции скончались из-за аварии в Югре

По информации «Газеты.ru», правоохранители направлялись в Нефтеюганск, чтобы провести следственные действия. Авария случилась примерно в час дня по местному времени. Предполагается, что после столкновения «УАЗ» с грузовиком MAN, первый отъехал в попутный автомобиль «ГАЗ». От резкой остановки фура Scania въехала в MAN.

«В результате происшествия водитель и пассажир „УАЗ“ скончались на месте, еще четыре пассажира получили телесные повреждения различной степени… Водитель и три пассажира — действующие сотрудники УМВД России по городу Нижневартовску, ехавшие в Нефтеюганск для проведения следственных действий», — пояснили в управлении МВД.