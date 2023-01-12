Происшествия 12 января 2023, 23:33 Сотрудники полиции Ростова-на-Дону начали проверку из-за гибели человека в пожаре

Читать 360tv в

Мужчина погиб во время в одном из домов Ростова-на-Дону 12 января. В связи с этим сотрудники следственного комитета организовали проверку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Реклама

По предварительным данным, мужчина погиб от отравления угарным газом. Еще двое человек пострадали. Их доставили в медицинское учреждение с признаками отравления. Сотрудники органов проведут судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизу. После этого будет принято процессуальное решение.