Сотрудники полиции рассказали о спасении девочки, которую чуть не выбросили с балкона в Москве | 360°

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Сотрудники полиции рассказали о спасении девочки, которую чуть не выбросили с балкона в Москве

Глава МВД Колокольцев поручил наградить полицейских за спасение ребенка в Москве

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Сотрудников полиции, которые спасли годовалого ребенка в Москве, представят к награде. Они смогли оперативно задержать отца маленькой девочки, который угрожал сбросить дочь с балкона 13-го этажа.

«Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение о награждении <…> лейтенанта полиции Николая Коновалова и младшего сержанта полиции Юрия Ходацкого, проявивших смелость и самоотверженность при задержании опасного правонарушителя», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Наряд полиции 12 сентября прибыл по вызову к дому на Городецкой улице Москвы, где вооруженный ножом и молотком мужчина угрожал выбросить ребенка с балкона 13-го этажа.

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Коновалов перелез на балкон, проник в квартиру и обезвредил злоумышленника. В это время Ходацкий вместе с сотрудниками МЧС взломал входную дверь квартиры, вошел внутрь и принял на руки девочку.

Ребенок не пострадал, его передали матери. Женщина рассказала, что в момент ЧП ее не было дома — она пошла на молочную кухню. При этом женщина звонила мужу, объясняла, где находится, но он ей не поверил и начал кричать. По ее словам, во время разговора было ощущение, что у мужа случилась белая горячка.

Мужчину задержали. Против него возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.

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