Сотрудники полиции обнаружили пропавшую в Тобольске девочку под Кировом | 360°

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15 октября 2022, 01:42

Сотрудники полиции обнаружили пропавшую в Тобольске девочку под Кировом

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В Тобольске пропала 11-летняя девочка. Накануне ребенка обнаружили в городе Котельнич Кировской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

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Девочка потерялась 13 октября. Сотрудники полиции организовали поиски ребенка. В результате ее обнаружили в городе Котельнич Кировской области. На данный момент она находится в отделе полиции. Ребенку пытаются помочь психотерапевты. В дальнейшем ее передадут родителям.

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