Сотрудники полиции обнаружили пропавшую в Тобольске девочку под Кировом | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 01:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сотрудники полиции обнаружили пропавшую в Тобольске девочку под Кировом Pxhere.com

Читать 360tv в

В Тобольске пропала 11-летняя девочка. Накануне ребенка обнаружили в городе Котельнич Кировской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Реклама

Девочка потерялась 13 октября. Сотрудники полиции организовали поиски ребенка. В результате ее обнаружили в городе Котельнич Кировской области. На данный момент она находится в отделе полиции. Ребенку пытаются помочь психотерапевты. В дальнейшем ее передадут родителям.

0 0 0 0 0 0