14 марта 2024, 13:12
Сотрудники полиции начали поиски курьера, обманувшего жительницу Тольятти на 900 тыс рублей
В Тольятти правоохранители приступили к поискам курьера и его подельников, которые обманным путем украли и у местной жительницы 900 тысяч рублей. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на ГУ МВД России по Самарской области.
Пожилая жительница рассказала, что ей позвонили по телефону и сообщили, что якобы ее дочь спровоцировала ДТП. Они потребовали деньги, чтобы на родственницу не завели уголовное дело. Пенсионерка поверила мошенникам и отдавала через курьера свои деньги.
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На вид курьеру 35-40 лет, об был одет в одежду темного цвета, имеет худощавое телосложение.
Мошенничество
Кражи
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