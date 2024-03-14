Происшествия 14 марта 2024, 13:12 Сотрудники полиции начали поиски курьера, обманувшего жительницу Тольятти на 900 тыс рублей

Читать 360tv в

В Тольятти правоохранители приступили к поискам курьера и его подельников, которые обманным путем украли и у местной жительницы 900 тысяч рублей. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на ГУ МВД России по Самарской области.

Пожилая жительница рассказала, что ей позвонили по телефону и сообщили, что якобы ее дочь спровоцировала ДТП. Они потребовали деньги, чтобы на родственницу не завели уголовное дело. Пенсионерка поверила мошенникам и отдавала через курьера свои деньги.

Реклама

На вид курьеру 35-40 лет, об был одет в одежду темного цвета, имеет худощавое телосложение.