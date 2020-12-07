Сотрудники пилорамы в Новосибирской области напали на журналистов федерального канала

Журналисты федерального телеканала РЕН ТВ снимали сюжет на территории пилорамы в Новосибирской области и чуть не лишились здоровья и техники. На телевизионщиков напали и забросали палками. Видео конфликта попало на видео, которое разошлось в Сети.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, следователи начали проверять обстоятельства произошедшего в районе села Каменка по признакам преступления по части третьей статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Автор ролика рассказал, что съемочная группа РЕН ТВ прилетела в Новосибирск, чтобы снять сюжет о схемах нелегального вывоза российского леса за границу. Журналисты сыграли роль покупателей и узнали подробности о новой обманной схеме вывоза леса-кругляка в другие страны под видом мебели. Он заявил, что сотрудников федерального канала «чуть не убили».