Сотрудники пермского интерната похищали деньги у подопечных
Правоохранители проверят Кизеловский психоневрологический интернат в Пермском крае. Предположительно, сотрудники учреждения похищали у недееспособных воспитанников деньги и тратили их на дезодоранты и туалетную воду. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Пермскому краю.
Следователи проверят расходование денег, которые принадлежали подопечным интерната. Средства формируются на их накопительных счетах из ежемесячных отчислений 25% пенсии.
В распоряжении редакции Urа.ru есть документ, согласно которому одну из воспитанников с мая по декабрь 2018 года шесть раз покупали туалетную воду по 500 рублей за флакон. Также якобы ему четыре раза купили дезодорант за 250 рублей и дважды спрей-одеколон за 150 рублей. Другим подопечным, которые находятся на гособеспечении, за их деньги покупают стиральные порошки, мыло, кондиционеры для белья, шампунь, одеяло, матрацы, полотенца и освежители воздуха.
Руководитель учреждения Александр Булахтин отказался комментировать ситуацию.