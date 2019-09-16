Сотрудники пермского интерната похищали деньги у подопечных

Следователи проверят расходование денег, которые принадлежали подопечным интерната. Средства формируются на их накопительных счетах из ежемесячных отчислений 25% пенсии.

В распоряжении редакции Urа.ru есть документ, согласно которому одну из воспитанников с мая по декабрь 2018 года шесть раз покупали туалетную воду по 500 рублей за флакон. Также якобы ему четыре раза купили дезодорант за 250 рублей и дважды спрей-одеколон за 150 рублей. Другим подопечным, которые находятся на гособеспечении, за их деньги покупают стиральные порошки, мыло, кондиционеры для белья, шампунь, одеяло, матрацы, полотенца и освежители воздуха.

Руководитель учреждения Александр Булахтин отказался комментировать ситуацию.