Сотрудники ООН пострадали при взрыве в порту Бейрута

«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей», — уточнил он.

Ранее власти Ливана объявили, что решили объявить Бейрут районом стихийного бедствия после произошедшего, пишет газета «Аргументы и факты».

Напомним, мощный взрыв прогремел во вторник, 4 августа, в районе морского порта Бейрута рядом с базой ВМС Ливана. Согласно последней информации, насчитывается порядка 78 погибших, четыре тысячи человек пострадали.