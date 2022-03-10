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    10 марта 2022, 11:11

    Сотрудники МВД рассказали о внезапной смерти мужчины в одном из банковских отделений Уфы

    Оксана Лавнюженко

    В одном из банковских отделений Уфы была зафиксирована внезапная смерть мужчины. Инцидент произошел в среду, 9 марта, на улице Кирова, написало ИА Nation News.

    Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти. Труп мужчины отвезли в морг для проведения экспертизы.

    По результатам медицинского исследования будет известна точная причина смерти местного жителя.