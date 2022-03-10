10 марта 2022, 11:11
Сотрудники МВД рассказали о внезапной смерти мужчины в одном из банковских отделений Уфы
В одном из банковских отделений Уфы была зафиксирована внезапная смерть мужчины. Инцидент произошел в среду, 9 марта, на улице Кирова, написало ИА Nation News.
Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти. Труп мужчины отвезли в морг для проведения экспертизы.
По результатам медицинского исследования будет известна точная причина смерти местного жителя.