Сотрудники МВД рассказали о внезапной смерти мужчины в одном из банковских отделений Уфы

В одном из банковских отделений Уфы была зафиксирована внезапная смерть мужчины. Инцидент произошел в среду, 9 марта, на улице Кирова, написало ИА Nation News.

Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти. Труп мужчины отвезли в морг для проведения экспертизы.

По результатам медицинского исследования будет известна точная причина смерти местного жителя.