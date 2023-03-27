Происшествия 27 марта 2023, 19:31 Сотрудники «Мособлпожспаса» сменились на посту в подтопленной деревне в Луховицах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 230-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» сменились на временном посту в подтопленной деревне Слемские Борки в Луховицах. Пункт развернули неделю назад.

По последним данным, на этом участке подтопило порядка 200 метров дорог. Глубина воды местами достигает двух метров.

«Сегодня в соответствии с графиком дежурства работники противопожарно-спасательной службы должны были смениться на отдельном посту. До места назначения огнеборцев доставили по реке Оке на катере, который предоставила Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области», — отметил начальник ПСЧ-230 Сергей Желонкин.

Дежурный караул обеспечили всех необходимым.

Глава Луховиц, сотрудники администрации и МЧС уже обошли все 136 домов в селе. С жителями обсудили вопросы обеспечения продуктами и медикаментами, в населенный пункт доставили плавающие средства и автомобили для перевозки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обратить особое внимание на Луховицы. Во время весенних паводков городской округ наиболее подвержен подтоплениям.

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