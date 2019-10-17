Сотрудники МЧС вытащили из гаражей застрявшего щенка

О попавшем в западню рассказали местные жители, которые сами не могли вытащить четвероногого. Они позвонили спасателям.

Специалисты быстро приехали по указанному адресу и увидели, что щенок находится в узком проеме между боксами.

«Дело в том, что щенки такого возраста могут ползти вперед, а назад это просто физически не получается, поэтому бедняга и застрял, — объяснил спасатель Денис Фунтусов.

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Габариты постройки мешали спасателям воспользоваться спецтехникой, рукой они тоже не могли дотянуться. Когда посветлело, они увидели, что шея пострадавшего упирается в острую кромку бетона.

Однако спустя час щенка спасли. После этого четвероногого отвезли на осмотр к ветеринару, где его отмыли и привили. Щенок долгое время находился в одном положении, поэтому его передние лапы отнялись. Однако врач надеется, что это временное явление, все можно исправить с помощью покоя, вкусной еды и заботы.

Если бы не прохожие, он бы погиб, рассказали представители МЧС.

Сейчас щенок живет на базе спасателей и ждет новых хозяев.