Происшествия 13 декабря 2023, 13:03 Сотрудники МЧС в Новом Уренгое спасли из пожара 5 человек

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В Новом Уренгое сотрудники МЧС спасли из горящего здания пять человек, включая одного в инвалидной коляске. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства по ЯНАО.

На Звездной улице загорелся двухэтажный деревянный дом. Спасатели вывели из него пять человек, еще 13 — покинули здание самостоятельно. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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