Происшествия 10 июля 2023, 00:51 Сотрудники МЧС в Абхазии спасли российских туристов В Абхазии сотрудники МЧС спасли российских туристов Pxhere

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Группы российских туристов в Абхазии из-за ливней оказались отрезанными от дороги мощными потоками воды. Их спасли сотрудники МЧС, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мощными потоками воды отрезало группу людей от дороги в Гулрыпшском районе у Ольгинских водопадов.

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«По веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки 10 туристов и троих местных граждан, доставив затем их в Сухум», — сказали в ведомстве.

Также спасатели эвакуировали 19 человек из летнего лагеря в селе Мюссера (Амбара) Гудаутского района.

Женщину с ребенком спасли в селе Алахадзы Гагрского района. Их потоками воды стало уносить в море. Мать и ребенок спасены благодаря усилиям очевидцев, отмечено в материале.

Ранее в холдинге «Российские железные дороги» сообщили, что два поезда, следовавших в Москву и Санкт-Петербургу из Абхазии, пришлось остановить в пути из-за закрытия участка Гагра — Цандрипш. Движение поездов приостановили из-за размыва путей ливнями. Сильные потоки воды залили пути около вокзала в Гагре, также более 200 шпал вытеснились на станции Бзыбь.