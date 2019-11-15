  • Сотрудники МЧС спасли запертого на балконе ребенка в Казани

    15 ноября 2019, 17:11

    Редакция сайта 360°

    В Казани оставленный без присмотра ребенок оказался запертым на балконе. Спасателям пришлось успокаивать малыша до прихода его матери, сообщило издание inkazan.ru.

    Сообщение о ребенке, истерически звавшем на помощь с балкона поступило в МЧС примерно в 18:00. Спасатели выехали по указанному адресу и проникли на балкон. Там им пришлось успокаивать ребенка и даже играть с ним, пока его мать не пришла домой.

    В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС, медики скорой помощи и инспектор службы ПДН. Последнему еще предстоит разобраться, как ребенок оказался на запертом балконе.