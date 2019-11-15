Сотрудники МЧС спасли запертого на балконе ребенка в Казани

Сообщение о ребенке, истерически звавшем на помощь с балкона поступило в МЧС примерно в 18:00. Спасатели выехали по указанному адресу и проникли на балкон. Там им пришлось успокаивать ребенка и даже играть с ним, пока его мать не пришла домой.

В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС, медики скорой помощи и инспектор службы ПДН. Последнему еще предстоит разобраться, как ребенок оказался на запертом балконе.