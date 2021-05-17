Сотрудники МЧС спасли выпавшего из надувной лодки пенсионера в Омске

Житель Омска оказался в опасной для жизни ситуации во время своего круиза по Иртышу. 65-летний мужчина отправился в плавание по реке на надувной лодке, но лодка перевернулась, и пенсионер оказался в воде. Аварию на воде зафиксировал диспетчер МЧС, который и вызвал на место наряд. Спасатели отправились на середину реки и достали из воды пожилого мужчину.

Как сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на сведения инспектора ГИМС Дмитрия Сапожко, который участвовал в спасательной операции, оказавшемуся в воде омичу помог спастись надувной жилет. Пенсионер находился в воде и держался за борт надувной лодки. Спасатели перевернули лодку и подняли пострадавшего на борт, а после сопроводили его на базу до «Зеленого острова». Омич смог самостоятельно управлять плавсредством, от медицинской помощи он отказался.

Представители ведомства напоминают, что при нахождении на водном судне обязательно надевать на себя спасательный жилет.