Происшествия 29 ноября 2023, 12:06 Сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре на складе картона в Ярославле МЧС: три человека пострадали при крупном пожаре в Ярославле

Читать 360tv в

Огнеборцы потушили в Ярославле крупный пожар. Они локализовали огонь и спасли трех человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар произошел на складе с картоном. Работу МЧС осложнили конструктивные особенности здания и угроза обрушения некоторых конструкций. Пресс-служба ведомства опубликовала видеозапись с тушением огня.

Реклама

МЧС задействовало 68 специалистов и 23 пожарные машины. Здание склада занимает 1,5 тысячи квадратных метров, к приезду огнеборцев пожар распространился на территории площадью 1000 квадратных метров. От задымления и огня пострадали три человека, спасатели передали их бригаде медиков.

«По предварительным данным, трое пострадавших», — процитировал RT слова представителя МЧС.

Являются ли спасенные от пожара жители Ярославля работниками склада — в пресс-службе не уточнили.

Ранее в населенном пункте Сосенки Новомосковского административного округа загорелся склад игрушек. Пожар произошел в помещении площадью 100 квадратных метров.