Сотрудники МЧС спасли трех человек из пожара в жилом доме в Оренбурге

В одном из пятиэтажных домов на улице Бурзянцева в Оренбурге загорелась квартира. Из пожара удалось спасти трех человек и семь человек эвакуировать.

Как сообщает 56orb.ru, информация о пожаре в жилом доме поступила дежурному в 15:55. На место происшествия прибыли пожарные спасательной бригады. Установили, что загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажки.

Из задымленных помещений на пятом этаже пожарные вывели на улицу двух человек, спасли пенсионерку 1939 года рождения, проживающую этажом ниже, и эвакуировали еще трех людей из других квартир.

По информации регионального МЧС, огонь распространился на соседние жилые помещения. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В общей сложности в ликвидации последствий возгорания от МЧС участвовали девять человек личного состава вместе с тремя единицами техники.