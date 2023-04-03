03 апреля 2023, 13:50
Сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед в Татарстане
Местный житель во время рыбалки провалился под лед реки Кама в Менделеевском районе Татарстана. Его удалось спасти, сообщило агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Спасатели с помощью страховочной веревки и надувной лодки помогли местному жителю выбраться и доставили рыбака на берег.
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Как сообщил сайт inkazan.ru, медицинская помощь пострадавшему мужчине не потребовалась.
Татарстан
МЧС РФ
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