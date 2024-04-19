19 апреля 2024, 13:34
Сотрудники МЧС спасли пенсионерку из пожара в деревянном доме в Удмуртии
Пожар охватил деревянный дом в Вавожском районе Удмуртии. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС жертв удалось избежать. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пламя вспыхнуло в одной из квартир, расположенной в центре строения. Из-за сильного ветра огонь перешел на крышу здания.
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Прибывшие спасатели выяснили, что внутри находится человек. В задымленном помещении они отыскали дезориентированную пенсионерку, которую впоследствии вывели на улицу.
Пожары
Удмуртия
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