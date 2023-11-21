Происшествия 21 ноября 2023, 13:46 Сотрудники МЧС спасли мужчину при квартирном пожаре в Перми

Читать 360tv в

Пожар охватил квартиру на четвертом этаже жилого дома на улице Пушкарской в Перми. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Царьград».

На место были направлены 18 членов личного состава и четыре единицы техники. В ходе ликвидации огня спасатели вынесли из полыхающего помещения мужчину. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.

Реклама

Специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося.