Происшествия 29 ноября 2023, 11:54 Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей бани в Пензе

Читать 360tv в

Огонь едва не уничтожил жилой дом в Пензе и не лишил жизни хозяина, которого спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило баню по улице Демьяна Бедного, огонь практически перекинулся на жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание и вывели мужчину из постройки.

Реклама

Отмечается, что пензенцев призвали внимательно следить за состоянием газового и электрооборудования.