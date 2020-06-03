Сотрудники МЧС спасли лосенка в Свердловской области

Обращение поступило к спасателям от местного жителям, он сообщил, что животное попало в беду. Лосенок провалился в яму на одной из улиц. Выбраться самостоятельно у него не получалось.

Спасатели прибыли на место происшествия с рыбаками и охотниками и приступили к операции.

«Спасательная операция длилась около часа. Из канавы лосенка пожарные доставали с помощью веревки. Сохатый был сильно напуган и утомлен, поэтому почти не сопротивлялся», — рассказали в пресс-службе ведомства.